Вашингтон, 19 января, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе прошедшего 18 января телефонного разговора наряду с украинской проблематикой обсудили важность тесного оборонного взаимодействия Финляндии с США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

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В ходе разговора, инициатором которого выступила американская сторона, главы двух стран выразили «общую обеспокоенность в связи с «беспричинным наращиванием Россией военных сил у границ Украины».

пресс-служба Белого дома «Они также обсудили важность тесного оборонного партнёрства Финляндии с США и НАТО в целях обеспечения безопасности в Северной Европе… Президент Байден подчеркнул, что Финляндия и любая другая страна Европы имеют право выбирать для себя механизмы по обеспечению безопасности».

Также была обсуждена такая «важная площадка для диалога», которой является Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

Напомним, в своей новогодней речи президент Финляндии решил заявить о возможности для Финляндии подать заявку в НАТО, несмотря на российские требования по поводу недопустимости расширения этой организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на границах Украины, систему безопасности в Европе и возможности решения этих проблем.