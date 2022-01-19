Минск, , 03:15 — REGNUM Белорусская партия левых «Справедливый мир» на состоявшемся 15 января пленуме подвергла критике идею Александра Лукашенко провести референдум по его проекту новой конституции. Партия направила руководству постсоветской республики свои предложения по внесению изменений в проект конституции.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На пленуме с докладом выступил председатель партии Сергей Калякин, в котором он подчеркнул, что «целью пленума не является поиск ответа на вопрос, как будет действовать (или бездействовать) партия и за что она будет агитировать граждан во время предполагаемого референдума»; вопрос о партийной позиции и действиях во время конституционного референдума будет рассмотрен дополнительно, когда референдум будет назначен и опубликован окончательный текст выносимого на него проекта Конституции», — сообщили партийцы.

В их постановлении отмечено, что вынесенный на всенародное обсуждение проект конституции «содержит новации, которые уменьшают объём конституционных прав и свобод граждан, а также гарантий их соблюдения, установленных действующей Конституцией. Проектом также предусматривается создание нового органа государственной власти — Всебелорусского народного собрания, который наделяется исключительными полномочиями по управлению делами государства и общества, но при этом не избирается гражданами».

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Оппозиционная партия белорусских левых заявила о недопустимости одобренных Лукашенко новаций в опубликованном проекте конституции «так как они не соответствуют критериям демократического социального правового государства и противоречат основополагающим принципам, изложенным в преамбуле Основного Закона; они также создают потенциальные предпосылки возникновения двоевластия, что угрожает безопасности государства и функционированию дееспособных государственных институтов, подконтрольных белорусским гражданам».

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