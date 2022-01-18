Берлин, 18 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В Германии срок действия статуса переболевшего COVID-19 сокращён в два раза — с прежних шести месяцев до 90 дней. Об этом сообщает 18 января издание Spiegel.

Флаг Германии

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Как пояснили в федеральном министерстве здравоохранения, решение об этом принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», при заражении которым возникает гораздо более высокий риск повторного заболевания или передачи инфекции.

Отмечается, что изменения повлияют на правила посещения гражданами магазинов, ресторанов и кафе, спортивных залов и других общественных мест.

Напомним, во многих учреждениях в Германии действует так называемое правило 2G, в соответствии с которым доступ имеют только те, кто был вакцинирован или переболел COVID-19. На минувшей неделе это ограничение было распространено также на посещение зала пленарных заседаний Бундестага в Берлине.