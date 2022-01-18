Астана, 18 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Казахстане в полночь 19 января завершилось действие режима чрезвычайного положения, введённого в связи с беспорядками и угрозой безопасности граждан.

Цитата из видео Протесты в Казахстане

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Напомним, режим ЧП в республике ввёл в ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Сначала чрезвычайное положение было введено в Мангистауской области и в Алма-Ате, затем — по всей территории республики.

В Казахстане действовал с 23:00 до 07:00 во время режима ЧП комендантский час. Свобода передвижения была ограничена.

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По мере улучшения ситуации режим ЧП отменяли порегионально. Досрочно его действие прекратилось в десяти областях. По этому поводу президент подписывал соответствующие указы.