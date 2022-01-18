Екатеринбург, 18 января, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 января обнаружили ещё 597 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 321 в Екатеринбурге. Всего в регионе обнаружили уже 206 748 заразившихся.

Выздоровели 181 580 пациентов. А от COVID-19 скончались уже 9786 человек.