Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ответ на упреки федеральных властей в медленной обработке обращений горожан по вопросам коронавируса, указал, что такая проблема наблюдалась на пике «четвертой» волны заболеваемости, которая завершилась в декабре 2021 года. Это заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец 18 января телеканалу «78».

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин упрекнул органы власти Санкт-Петербурга в неоперативной работе с обращениями граждан по проблемам вакцинации или лечения коронавирусной инфекции. По его словам, более четверти из них не были рассмотрены в срок.

Как отметил со своей стороны Дмитрий Лисовец, в настоящее время из числа неотработанных есть вопросы, связанные только с получением QR-кодов, с возможностью записаться на вакцинацию и получением той или иной вакцины.

«Вопросы же оказания экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, доступности первичной медико-санитарной помощи сейчас все отработаны своевременно, и ни одно из таких обращений более чем в течение трёхдневного периода в последние дни не обрабатывалось», — заверил петербургский чиновник.

Он также указал, что на Единый портал государственных услуг Российской Федерации, за 2021 год и истёкшие 17 дней 2022 года поступило более 650 тыс. обращений граждан по данным вопросам. Но малая часть касалась непосредственно заболевших. Из них только полпроцента поступило по вопросам, связанным с оказанием медпомощи заболевшим коронавирусной инфекцией. Вся остальная совокупность обращений связана с необходимостью записаться на вакцинацию, с отсутствием той или иной вакцины, получением QR-кода.

«Основной массив этих жалоб или обращений пришёлся на период ноября — начала декабря — этот период связан с активным обсуждением QR-кодов при посещении тех или иных общественных мест. Именно в этот период мы ежедневно получали десятки тысяч обращений по линии обратной связи. Могу сказать, что в настоящий момент эта активность снизилась», — подытожил председатель городского комитета по здравоохранению.