Москва, 18 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Вопросы Украины, Казахстана, проблему действий НАТО обсудили в ходе телефонных переговоров российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, сообщили 18 января в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

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Отмечается, что инициатором переговоров выступил Алиев. Темы украинского урегулирования была поднята «с учётом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину». Москва отметила, что урегулирование пробуксовывает из-за деструктивной линии Киева.

Также в ходе беседы президент России сообщил азербайджанскому коллеге о контактах с Вашингтоном, ЕС и НАТО по теме предоставления Западом Москве гарантий безопасности.

«При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», — говорится в сообщении.