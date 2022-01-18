Москва, 18 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Руководителем российской делегации в ПАСЕ избран вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным вопросам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

Он также отметил, что в предстоящей январской сессии ПАСЕ, которая намечена на 24−28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате. Такое решение было принято накануне Советом Думы.

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