Москва, , 16:29 — REGNUM Коллективный Запад продолжает активно развивать и спонсировать проект «анти-Россия» на Украине, закрывая глаза на стремительное скатывание этой страны к националистической политике, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«И как сегодня вообще на европейском пространстве допускается прославление нацистских преступников? Ответ, очевидно, нужно спрашивать у тех, кто последовательно занимается фальсификацией истории Второй мировой войны, пытаясь принизить роль советского солдата в победе над фашизмом и демонизировать современную Россию», — указал Слуцкий в телеграм-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершенно прав, говоря о недопустимости поощрения национализма и его возрождения в Европе, отметил парламентарий.

«Российская делегация намерена поднять этот вопрос на всех межпарламентских площадках, в первую очередь в ПАСЕ и ПА ОБСЕ. И не исключаю, что уже в самое ближайшее время — на первых сессиях ассамблей в наступившем 2022 году», — заверил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 января 2022 года в центре Киева промаршировали последователи Бандеры, прославляя кровавого палача и пособника фашистов.

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