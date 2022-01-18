Москва, 18 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» отвечает необходимым требованиям, её не требуется модифицировать, заявил 18 января глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Ссылаясь на имеющиеся на текущий момент результаты исследований, касающихся применения «Спутника V», Гинцбург сказал, что эта вакцина «не нуждается в модификации».

Это не означает, что работы должны быть прекращены. Так, остаётся актуальным разработка технологий по созданию вакцины, способной защищать одновременно от различных возбудителей COVID-19, даже «далеко стоящих от себя по иммунологическим свойствам».

Сейчас в Центре им. Гамалеи, отмечает его руководитель, разрабатывается препарат, способный защищать сразу от нескольких штаммов коронавируса — от «Дельты» и «Омикрона». Вакцина будет создана, считает Гинцбург.