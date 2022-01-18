Москва, 18 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Выступление Нурсултана Назарбаева — завершение передачи власти клану Токаева. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUMчлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФБогдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

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»Заявление Назарбаева говорит о том, что Токаев выиграл», — заявил эксперт.

По мнению политолога, заявление Назарбаева с подтверждением того, что он передал всю власть Касым-Жомарту Токаеву, является выражением лояльности и признанием поражения своего клана.

О поражении клана Назарбаева также говорит факт отстранения от должностей его родственников, особенно Самата Абиша, занимавшего важный руководящий пост в Комитете национальной безопасности.

«Назарбаев, по сути, признал свое поражение и открыто заявил об этом» — подытожил политолог.

Напомним, что в январе в Казахстане вспыхнули беспорядки, спровоцированные повышением цен на газомоторное топливо. Беспорядки были подавлены при поддержке контингента ОДКБ, который прибыл в Казахстан, но не принимал участия в боях.