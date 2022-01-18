Ростовский губернатор попросил УФАС взять на контроль цены на ПЦР-тесты
Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В ходе заседания регионального оперштаба 18 января донской губернатор Василий Голубев обратился к руководителю ростовского УФАС с просьбой о мониторинге цен на ПЦР-исследования на Дону. Обращение связано с возможным ростом цен на ковидные анализы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Sevdz.ru
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"К сожалению, наблюдается тенденция роста цен на проведение ПЦР-исследований, прежде всего, наверняка в частных организациях», — уточнил глава региона.
По словам Голубева, мониторинг стоимости ПЦР-тестов и других исследований поможет не допустить скачкообразного роста цен.