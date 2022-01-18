Казань, 18 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Первые 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон», лабораторно подтверждены в Татарии. Об этом 18 января сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По данным ведомства, из 11 случаев — девять приходятся на завозные, еще два — местные. Четыре случая завезены из других регионов России, пять — из зарубежных стран (Ирак, США, Хорватия, Мексика).

У троих инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у восьми человек выявлены признаки ОРВИ. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Установлены 59 контактных лиц с больными. Все они обследованы. Среди контактных лиц случаев заражения не выявлено, отмечают в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за минувший день положительный результат теста на коронавирус получили 111 человек. Всего по состоянию на 18 января зарегистрировали 44 522 случая заражения.

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