Новосибирск, 18 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области предпринимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в региональном правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Так, для оказания помощи пациентам с предварительным или установленным диагнозом предусмотрено 4135 коек на базе 48 медицинских организаций. По данным на 17 января свободный коечный фонд составил 40,9%.

«В случае осложнения эпидемической обстановки для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным и установленным диагнозом COVID-19 может быть перепрофилировано 6475 коек на базе 56 подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских организаций. За счет привлечения медицинских организаций частной формы собственности и федерального подчинения специализированный коечный фонд может быть увеличен до 7000», — уточнили в областной администрации.

В регионе сформирован резерв медицинских работников для мобилизации в первичное звено. Сейчас министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области осуществляет контроль наличия лекарств в аптеках. Мобилизован санитарный автотранспорт.