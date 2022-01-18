Волгоград, 18 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области 18 января выявлено 264 новых носителей коронавируса, что на 23 больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 отмечены в 32 районах региона. Зарегистрировано 16 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 132 909 жителей. Выздоровели 122 955 человек, из них 185 выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 5 817 пациентов.

Медицинскую помощь в стационарах и амбулаторно получают 4 137 граждан.