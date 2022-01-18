Москва, , 13:19 — REGNUM Сегодня, 18 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали очень позитивную динамику, прибавив более 1,0% и в моменте даже достигнув максимального с октября 2014 году уровня в $88,13 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Нефтедобыча The-free-rider.com

«Свежим триггером для роста нефтяных котировок стало уничтожение йеменскими повстанцами-хуситами трех бензовозов на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), третьей по объему добычи нефти страной ОПЕК.

Нельзя сказать, что именно атака ОАЭ стала основным триггером утреннего роста цен на нефть, скорее она лишь усилила существующую растущую динамику, которая была сформирована высокими инфляционными ожиданиями.

Особенно это стало ощутимо после публикации в США рекордной за 40 лет инфляции в 7,0% г/г и снижением процентной ставки Народным банком Китая (НБК) 17 января.

Так что не удивительно, что после достижения уровня в $88,13 за баррель Brent, нефтяные цены откатились к $87,50 за баррель, где сейчас и находятся.

Во второй половине дня 18 января, участники торгов будут следить за другой интересной историей на нефтяном рынке. В 15:00 по мск, будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК.

Наиболее важными данными станут уровни добычи нефти в контексте расширения предложения странами участницами соглашения ОПЕК+, а также прогнозы по балансу нефтяного рынка.

В первом пункте инвесторы могут найти причины для роста нефтяных котировок, потому что страны очень медленно наращивают объем добычи.

А во втором пункте может быть сюрприз, потому что еще в декабре 2021 года, ОПЕК прогнозировала избыток предложения уже в пером квартале 2022 года.

Техническая картина говорит о том, что рост нефтяных котировок уже находится на пределе, но подскок к $88,50−89,50 за баррель Brent еще возможен, главное не падать ниже $87,30 за баррель.

Так что при удачном отчете ОПЕК можно будет увидеть новые рекорды уже вечером 18 января», — предполагает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent обновила семилетний максимум