Москва, 18 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На территории Москвы и некоторых других регионах доминирует штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 18 января заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Омикрон» уже доминирует в таких субъектах как Москва, Московская область и, наверное, Санкт-Петербург. По крайней мере, та информация по секвенированию, которая у нас есть, она говорит о динамичном распространении «Омикрона», увеличении в арифметической прогрессии его доли среди заболевших», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что одновременно с ростом доли «Омикрона» растёт и количество заболеваний. Так, на предыдущей неделе она выросла в два раза.