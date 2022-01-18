Москва, 18 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Россия обеспечила себе прорыв в военно-технической области, и это позволило ей укрепить переговорные позиции с США и НАТО. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Мы два года назад продемонстрировали наши военно-технические достижения. Это прорыв в военно-технической области, мы явно вышли вперёд по качеству вооружений», — заявил Орджоникидзе.

«Этого у американцев пока нету. И я думаю, что нам нужно именно воспользоваться нашим преимуществом в военной области, чтобы оказать соответствующее давление на военно-политический блок НАТО и, прежде всего, Соединённые Штаты», — указал он.