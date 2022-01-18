Москва, 18 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Требование к работодателям о переводе на удалённый формат работы не менее 30% сотрудников продлено в Москве, сообщил 18 января мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

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Он заявил, что московские власти продлевают режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей до 1 апреля 2022 года. Кроме того, неплохо работает мера по переводу работников на удалённый режим, так как людей становится меньше в общественном транспорте и офисных зданиях.

«Также до 1 апреля 2022 г. продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы», — отметил Собянин и призвал по возможности максимально увеличить этот показатель.

Пока система здравоохранения в столице справляется с потоком пациентов, новые ограничения вводиться не будут. При планировании новых санитарных мер, связанных с COVID-19, власти Москвы будут исходить из загруженности системы здравоохранения, отметил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что количество заболевших COVID-19 на фоне распространения штамма «Омикрон» удвоилось, на это указывают данные по обращениям к врачам за прошлую неделю. При этом количество госпитализаций пока не растёт.

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