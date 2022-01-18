Москва, 18 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Российский инвестиционный форум в Сочи из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса перенесен. Об этом 18 января сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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По словам главы российского правительства, главы регионов страны в настоящее время должны быть на местах, чтобы вместе с жителями региона в оперативном порядке решать возникающие вопросы и принимать меры по борьбе с пандемией.

«В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернёмся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории России было выявлено 31252 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.