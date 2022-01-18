Москва, 18 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В России разработан план мероприятий, которые должны подготовить здравоохранение к резкому увеличению числа больных. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных. План действий состоит из нескольких основных блоков», — сказал Мишустин.

По его словам, в основном речь идёт о готовности инфраструктуры по всей территории России. При этом самое важное — подготовить первичное звено и амбулаторную сеть, считает глава правительства.