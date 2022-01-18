Москва, 18 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин расскажет председателю КНР Си Цзиньпину о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО, когда посетит Пекин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 18 января журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Песков отметил, что до сих пор не было речи о каких-либо скоординированных действиях Москвы и Пекина по гарантиям безопасности. При этом руководство России и Китая — особых привилегированных партнёров — постоянно обменивается информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам.

«Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что подготовка визита Путина в Китай проходит в «весьма сложных условиях». Поездка запланирована в начале февраля.

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