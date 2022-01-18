Астана, 18 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев в обращении к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал Назарбаев.

Он также поблагодарил жителей за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил, находясь на посту главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самата Абиша, являющегося племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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