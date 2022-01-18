Москва, 18 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Проведение Российского инвестиционного форума перенесено на более поздний срок. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что из-за появления штамма «Омикрон» нужно быть готовыми к любому развитию событий, а главам регионов необходимо работать на местах и вместе с населением оперативно принимать решения.

«В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернёмся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. А сейчас руководителям субъектов РФ важно активизировать работу», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что это касается организации деятельности медицинских учреждений, службы скорой помощи и горячих телефонных линий.