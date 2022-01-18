Москва, 18 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Главы регионов РФ должны оставаться на своих территориях вместе с жителями. Об этом 18 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что ясности, как будет распространятся новый штамм «Омикрон», пока нет.

«Надо быть готовыми к любому развитию событий. Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры по противодействию распространению вируса», — сказал Мишустин.