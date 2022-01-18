Москва, 18 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Временный порядок проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции утвердил российский Минздрав. Об этом говорится в приказе, опубликованном 18 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Новый документ дополняет приказ от 19 марта 2020 года о временном порядке работы медучреждений в условиях распространения COVID-19. В нём говорится, что вакцинацию против коронавируса проводит медицинский работник организации, которая участвует в территориальной программе ОМС и имеет лицензию на проведение вакцинации.

Перед процедурой медик осматривает пациента и опрашивает его о наличии заболеваний. Если на момент осмотра противопоказаний нет, пациенту делают прививку.

Кроме того, пациенту или его законному представителю перед вводом препарата разъясняют необходимость такой процедуры, возможные поствакцинальные осложнения и последствия отказа от вакцинации.

Информацию о вакцинации, ревакцинации или наличии противопоказаний вносятся в медицинскую документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав России утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. К ним относятся, например, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические болезни, злокачественные новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

Читайте также: Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19