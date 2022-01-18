Москва, 18 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Данные о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон» касаются и России, заявил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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"Ведь «Омикрон» пришёл и в Россию. Не только в столицу, но и в другие регионы, это мы уже видим по статистике заболеваемости», — заявил Мишустин.

При этом глава правительства отметил, что появление «Омикрона» не вызвало резкого изменения статистики госпитализаций пациентов.