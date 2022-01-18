Нижний Новгород, 18 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки 22 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону

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Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 247 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в регионе выявили 322 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 304 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 237 376 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 2960 человек.

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