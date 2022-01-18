Нижний Новгород, 18 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 18 января выявили 322 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 304 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 237 376 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Отметим, 14,15 и 16 января в регионе выявляли 743, 736 и 740 новых носителей коронавируса соответственно.

За последние сутки выписаны 29 человек, всего выздоровели с начала пандемии 224 069 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 22 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 247 человек. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 2960 человек.

По состоянию на 18 января в регионе проведено 4 782 514 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5627 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 301,90 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 1,20. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 18 января составляет 28%.