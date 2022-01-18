Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не могут активизировать темпы вакцинации от COVID-19. Желающих принять участие в прививочной кампании по-прежнему немного. Лишь около тысячи человек посетили пункты вакцинации на Дону за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 января.

Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 978,69 тыс. человек (+ 1002). Завершили участие в вакцинации, получив обе дозы антиковидной вакцины, 1 млн 927,5 тыс. человек (+ 687 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области после длинных новогодних выходных было поручено активизировать работу по тестированию населения на коронавирус и нарастить темпы прививочной кампании.