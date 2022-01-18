Песков назвал непринципиальным участие ЕС в переговорах по безопасности
Москва, 18 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Вопрос участия Евросоюза в переговорах по гарантиям безопасности не принципиален для России. Об этом 18 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Алексей Рожнов ИА Красная Весна
Дмитрий Песков
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По словам Пескова, входящие в Евросоюз страны так или иначе участвуют в переговорах по линии ОБСЕ и НАТО.
«Насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником переговоров — это тоже вопрос, который можно рассматривать. Но он не является принципиальным», — сказал Песков.
Он добавил, что России важно получить ответы на свои предложения.