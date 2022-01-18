Москва, 18 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Кремль рассмотрит возможность награждения участников миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, если соответствующее представление поступит от военных ведомств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Знак отличия ОДКБ

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«Если руководство министерства обороны, Генерального штаба представит — они будут рассмотрены, эти представления», — сказал Песков.

Ранее, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане.