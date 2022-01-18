Москва, 18 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ожидать быстрой благожелательной реакции со стороны США и НАТО на предложения России о нерасширении альянса было бы наивно — предстоит долгая кропотливая работа. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Надо исходить из того, что ждать позитивную реакцию на наши совокупные предложения по данному вопросу было бы, так сказать, наивно. Я думаю, что все эти переговоры на эту тему займут определённое время. И, скорее всего, США и НАТО будут растягивать эти переговоры по времени и проблематики как можно дольше с тем, чтобы нивелировать наши озабоченности с проблемой безопасности», — заявил Орджоникидзе.

«Это уже будет тот характер переговоров, в ходе которых нам надо будет отстаивать нашу позицию», — указал он.