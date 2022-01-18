Москва, 18 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В России в ближайшие две недели возрастёт риск заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Как заявил вирусолог Александр Лукашев, в этот период им переболеет большинство российских граждан.

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«Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся [со штаммом «Омикрон» — прим. ИА REGNUM], будут под риском заражения, — пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт.— В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно».

Лукашев добавил, что в ближайшие дни в России ожидается пик заболеваемости COVDI-19, однако за ним последует резкое снижение уровня заражений.

«Рост заболеваемости в этой волне идёт гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать», — отметил вирусолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что снижение уровня заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» в России может начаться уже в начале февраля. эксперт обратился к опыту таких стран, как США и Великобритания, где темпы распространения новой разновидности SARS-CoV-2 доходили до пиковых значений в течение месяца и потом шли на спад.