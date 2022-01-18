Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За последние сутки с коронавирусной инфекцией в Петербурге госпитализированы 253 пациента, это на семь человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 18 января в городском оперативном штабе. Резкий рост заболеваемости COVID-19 пока почти не отразился на уровне госпитализаций пациентов с ковидом.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение Покровской больницы Петербурга

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В коронавирусных стационарах Петербурга сегодня находятся на лечении 5672 человека с COVID-19 и пневмониями (+44 к уровню предыдущих суток). За 18 января были выписаны по выздоровлению 73 человека (-44). В реанимациях находятся 594 человека (-14), к аппаратам ИВЛ подключены 330 пациентов (-28).

В Петербурге в настоящее время развернуты 8002 коронавирусные койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 49,08% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 27 410 человек (+1754). На карантине находятся 2935 человек (+1140), в обсерваторе «Балтиец» — 15 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки снизился на 0,19 ед. и сейчас составляет ровно 2,01 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 17 января в Петербурге выявили 4078 новых случаев коронавируса (-54 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за прошлые сутки в Петербурге скончались 64 человека (+1).