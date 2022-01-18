Москва, 18 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В НАТО не имеют никаких оснований говорить о сдерживании России. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«По всем международным данным, военный бюджет стран НАТО совокупный где-то в районе 1 трлн долларов. Если сравнить его с бюджетом нашей страны, который равняется около 50 млрд, то это, конечно, несопоставимые вещи», — заявил Орджоникидзе.

«Если взять всю военную группировку НАТО, которая противостоит нам, то и по численности вооружённых сил, и по количеству различных типов вооружений это тоже несопоставимо просто. И при этом они имеют ещё такую наглость утверждать, что Россию надо сдерживать. Вот кто кого сдерживает? Вот эта огромная махина приблизилась к нашим границам, что чуть-чуть дальше это будет уже акт агрессии против нашей страны», — указал он.