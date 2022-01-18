Москва, 18 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. России не следует упустить шанс управлять миром. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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"Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть», — считает Жириновский.

И вопрос не в том, войдет Украина в НАТО или нет.

«Если мы будем добиваться того, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст: войдет — не войдет, а базы там будут, диверсанты будут и киберпреступления будут. Надо кардинально решить вопрос», — заявил парламентарий.

Он видит шанс для России управлять миром.

«Может быть великая весна», — прогнозирует депутат.