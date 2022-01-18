Москва, 18 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия хотела бы более конструктивного состояния отношений с Германией, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече глав МИД двух стран планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, формирование графика политических контактов, а также практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и историко-мемориальной сферах.

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