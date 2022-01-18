Москва, , 08:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 18 января, проведет в Москве первую очную встречу с коллегой из Германии Анналеной Бербок, которая накануне прибыла из Киева.

Флаги России и Германии City-yaroslavl.ru

На встрече планируется обсудить состояние и перспективы отношений двух стран, формирование графика политических контактов, а также практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и историко-мемориальной сферах.

Стороны также намерены обсудить реализацию предложений России о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе и предметное обсуждение темы урегулирования внутриукраинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что добивается «серьезного диалога» по вопросам безопасности в Европе в рамках своего визита на Украину и в Россию.

Ее первая официальная поездка в Москву проходит на фоне звучащих на Западе опасений, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину.

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