Москва, 18 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Об опасности оккупации НАТО Украины заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там. А сейчас они думают, как обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что Россия не может позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины — это вопрос безопасности граждан РФ, вопрос безопасности граждан европейских государств.

В 2021 году президент Владимир Путин предложил обсудить вопросы глобальной безопасности с постоянными членами Совбеза ООН. Последовательно проводя политику, направленную на обеспечение мира и стабильности, он поставил перед руководством США и НАТО вопрос о гарантиях безопасности России.