Таллин, 18 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Бывшие и действующие военные Эстонии рассказали гостелевидению страны ETV свое видение того, как будет развиваться негативный сценарий обострения ситуации между Украиной и Россией, сообщило национальное гостелерадиовещание ERR.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

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Так, по мнению бывшего командующего Силами обороны Эстонии, депутата парламента от правящей Реформистской партии Антса Лаанеотса, основным направлением «удара Москвы» является территория от юго-востока Украины до Крыма. «По всей видимости, идеей было и остается желание отделить Украину от Черного моря, по сути, изолировать», — считает он.

Военные сообщили, что сейчас на юго-восточной границе Украины и в Крыму располагаются якобы три российские армии. Россия имеет перевес сил на море. Но это, добавляют они, не единственное возможное направление для атаки. В 2021 году добавилось тревожное для Украины северное оперативное направление.

«С ноября 2021 года после подписания правоприменительных актов между Россией и Белоруссией с белорусами идет тесное сотрудничество. В Азовском море Украину блокируют ВМФ России и ФСБ, точно так же выход украинцев блокируется в Черном море», — заявил помощник эстонского атташе по вопросам обороны на Украине и в Молдавии, подполковник Андрис Спривул.

Украине следует наблюдать за тремя направлениями. У страны есть 250 000 солдат плюс войска Министерства внутренних дел, перечислили эстонские телеэксперты.

По их мнению, «агрессия» не обязательно начнется с боевых действий.

«Есть информация о том, что Россия направила в регион диверсантов и саботажников. Мы видели в истории такие сценарии, когда СССР вторгся в Финляндию в ноябре 1939 года или как Гитлер напал на Польшу в сентябре 1939 года», — заявил научный сотрудник таллинского Центра оборонных исследований Калев Стойческу.

По мнению Стоическу, Россия будет стараться избежать масштабной войны с использованием наземных войск, которая приведет к тысячам жертв. Это надолго оттолкнет украинцев от россиян и точно не укрепит любовь русских к своим руководителям.

«Я по своей долгой службе в Советской армии знаю, что украинцы — отличные военные», — добавил Лаанеотс.

Таким образом, в случае возможной войны многое будет зависеть, для кого из сторон конфликта окажется успешной именно первая фазаоткрытого противостояния. Или же за этим последуют кровавые и продолжительные сражения, которые не принесут России славы, уверены эстонские военные.