Саратов, 18 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались десять человек. Таким образом, за время пандемии по состоянию на 18 января умерли 5242 носителя вируса, сообщает региональный минздрав.

Пациент

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За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четверо мужчин и шесть женщин в возрасте от 45 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 136 728 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 469 человек.

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