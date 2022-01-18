Курск, 18 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Курской области 18 января зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 12 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе был выявлен 83 тыс. 531 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 79 тыс. 135 пациентов, в том числе 166 — за последние сутки.

Всего скончались 2124 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.