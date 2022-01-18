Москва, 18 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией в Москве ушли из жизни 69 человек. Об этом сообщили 18 января в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ситуация в целом пока сохраняет стабильность, днём ранее в городе умерли от ковида 67 человек. За весь период пандемии зафиксировано 38 013 летальных исходов.

В целом по России после периода снижения смертности возобновился рост показателей — за сутки зафиксировано 688 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом выросло в Москве за последние сутки на 8342 случая.