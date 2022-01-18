Москва, 18 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом выросло в Москве за последние сутки на 8342 случая, сообщили 18 января в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель ежедневно растёт, накануне он составлял 7529 случаев. Всего за период пандемии в столице выявили 2 104 575 случаев заражения.

«За сутки госпитализирован 821 человек, скончались 69 пациентов», — уточнили в столичном штабе.

На ИВЛ в настоящее время находятся 507 человек.