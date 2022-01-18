Астана, 18 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Во время массовых беспорядков в Алма-Ате их участники повредили 165 служебных автомобилей полиции. Об этом 18 января сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Сгоревший автомобиль

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«В результате массовых беспорядков повреждено 165 служебных транспортных средств, 53 из них были подожжены. Из общего количества поврежденных машин 64 восстановлению не подлежат», — говорится в сообщении.

Также указывается, что участвовавшие в беспорядках также сожгли пять фронт-офисов полиции и повредили здания департамента и управления полиции Алмалинского района.

Кроме того, отмечается, что также были повреждены 19 модульных и 13 экологических постов правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») начала подготовку к внеочередному съезду.