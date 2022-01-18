Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 4078 случаев заражений коронавирусом, это на 54 случая меньше, чем сутками ранее. Новыми данными по заболеваемости 18 января поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге на протяжении двух дней подряд фиксируют более 4 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. За последние несколько дней этот показатель значительно увеличился.

За сутки от ковида, как основной причины, скончались 64 человека, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности в регионе все также стабильно высокая.

За сутки от COVID-19 выздоровели 2441 человек. Этот показатель за 17 января почти в 4 раза больше, чем за предыдущие сутки. Тогда от ковида выздоровели 625 человек.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 888 716 случаев заражений коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины смерти, скончались 29 126 человек, а выздоровели — 826 628 человек.