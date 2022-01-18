Москва, 18 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За последние сутки число выявленных заражений коронавирусом в России выросло на 31 252 случая, сообщили 18 января в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число заражений увеличивается каждые сутки. Днём ранее выявили 30 726 новых случаев вируса. Всего с начала распространения вируса в России подтверждено 10 865 512 заражений.

Новых носителей вируса обнаружили во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 8342, Санкт-Петербурге — 4078, а также Подмосковье — 2754. Также среди лидеров оказались Краснодарский край и Свердловская область.