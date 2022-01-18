Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют повсеместно возвращать дистанционный формат в петербургские школы, однако вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на «удалёнку». Об этом 18 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе COVID-19 болеют около 300 педагогов и 1120 школьников, однако рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза.

«Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения», — заметила чиновница Смольного.

Ирина Потехина уточнила, что сегодня она вместе с главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой проведёт совещание со всеми руководителями образовательных организаций, посвященное обеспечению строгого соблюдения эпидемической дисциплины.