Астана, 18 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») начала подготовку к внеочередному съезду. Об этом 18 января сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду», — приводятся его слова на сайте партии.

Вместе с тем он не назвал планируемую дату внеочередного съезда партии.

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